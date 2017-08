Viaduc : la Ville de Brossard répond aux critiques de l’ancien maire

ADVERTISEMENT

Impossible d'utiliser les plans du viaduc Milan pour concevoir ceux du nouveau viaduc qui traversera l'autoroute 10 pour se rendre au Dix30, selon la Ville de Brossard.

La semaine dernière, l'ex-maire et candidat à la mairie aux prochaines élections, Jean-Marc Pelletier, critiquait le maire actuel Paul Leduc pour le contrat d'ingénierie de 7 M$ accordé pour le viaduc du Quartier. Il estime que les plans conçus en 2008 pour le viaduc Milan auraient pu être réutilisés, quitte à les modifier quelque peu.

Cette option n'a jamais été envisagée, selon la Ville.

«En général, les ingénieurs s'accordent pour dire que chaque projet est unique et qu'il est impossible de faire la "copie conforme" d'un concept passé pour l'implanter dans un nouvel environnement», indique le directeur du génie de Brossard, Bernard Donato.

L'ex-maire Pelletier est lui-même ingénieur. Il a tenté de se faire à la présidence de l'Ordre des ingénieurs du Québec au printemps avant de se relancer en politique municipale.

Une experte consultée par le HuffPost Québec, Danièle Pilette, estime qu'il est tout à fait possible d'évaluer la possibilité de réutiliser d'anciens plans à l'aide des ressources internes de la Ville. Selon M. Donato, les différences entre les deux viaducs, qui auront une longueur semblable et le même nombre de voies, sont trop importantes.

«Tandis que le viaduc Milan de 2008-2009 était une reconstruction de viaduc avec une emprise, des remblais et des approches existantes, l'environnement urbain dans lequel est implanté le nouveau viaduc du Quartier est plus complexe», souligne le fonctionnaire.

Selon M. Donato, le viaduc du Quartier sera plus large et les approches seront plus longues. L'environnement où seront construites les approches et est aussi beaucoup plus dense. D'un côté le viaduc mènera au cœur du Dix30 et de l'autre, un quartier TOD comprenant des logements, des bureaux et un hôtel, entre autres, sera développé au cours des prochaines années.

La construction du viaduc doit aussi être coordonnée avec la CDPQ Infra, qui souhaite construire une gare du Réseau électrique métropolitain à cet endroit.

Rappelons que le viaduc du Quartier – un projet de 53 M$ – s'inscrit dans une importante stratégie de développement dans ce secteur de Brossard, qui comprend un élargissement du boulevard du Quartier et la vente de l'ancien golf pour créer un projet résidentiel et accueillir une nouvelle école.