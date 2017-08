Vanessa Hudgens dévoile sa nouvelle coupe de cheveux

ADVERTISEMENT

Vanessa Hudgens a dévoilé sa nouvelle coupe de cheveux très hot sur Instagram. On adore cette version du carré avec une frange qui encadre parfaitement son regard de braise.

La star américaine est adepte des transformations capillaires. Elle n'hésite pas à passer de l'extra long à un carré plus sage. On aime particulièrement cette nouvelle coupe de cheveux au parfum rock signée Chad Wood, le styliste cheveux qui s'occupe notamment de Bella Hadid ou encore de Jessica Alba.

Cette publication a été aimée par plus de 692 000 personnes.

Bangin😉😂 A post shared by Vanessa Hudgens (@vanessahudgens) on Aug 2, 2017 at 12:17pm PDT

Impossible d'adopter la frange quand on a les cheveux bouclés? Pas du tout, il suffit simplement de savoir comment et surtout l'entretenir.

La longueur

Si on veut une frange passe-partout, on s'assure de ne pas la faire couper trop court. Les cheveux bouclés peuvent être imprévisibles et si on choisit de laisser la frange bouclée, on préférera une frange plus longue. Sans tomber dans les yeux, la frange devra au moins dépasser les sourcils si on veut qu'elle reste toujours facile à coiffer.

Le style

Si on veut être à la fine pointe de la mode, on choisit une frange fournie. Si on apprécie plus de polyvalence, on la garde plus longue, facile à manier, à porter sur le côté ou à attacher si nécessaire. On doit aussi considérer sa longueur de cheveux. Une frange trop courte sur une chevelure ultra-longue peut avoir l'air perdue dans un océan de cheveux, alors qu'une frange trop longue sur une coupe au menton aura tendance à disparaître facilement.

