Styles de soirée : Le Dîner en blanc s’invite au cœur de Québec

ADVERTISEMENT

Vêtus de blanc de la tête aux pieds, quelque 2 000 convives ont participé hier soir à la septième édition du Dîner en Blanc de Québec. Et c'est au cœur du centre-ville de Québec, plus précisément dans le Jardin Saint-Roch, qu'ils ont pique-niqué alors que la magie a, une fois de plus, opéré sous un ciel clément et chaud.

Après s'être arrêté au Manoir Montmonrency l'an dernier, ainsi qu'autour de la Fontaine de Tourny, à la Gare du Palais ou encore dans la cour intérieure du Grand Théâtre de Québec par les années antérieures, le phénomène du Dîner en blanc gagne en popularité, affichant encore complet cette année.

Lancés il y a 29 ans à Paris, les principes originaux du Dîner en Blanc demeurent les mêmes : l'amitié, l'élégance, la galanterie et un sentiment d'appartenance à la communauté. L'événement est aujourd'hui célébré dans près de 80 villes dans plus de 20 pays à travers le monde.

Des styles romantiques

Épaules dénudées, dentelle et fleurs dans les cheveux : le style romantique était largement à l'honneur cette année. Même les décorations de table semblaient être tirées de Pinterest. « Les coiffures bohèmes et romantiques sont idéales pour les soirées et les événements cet été, que ce soit un mariage, une fête entre amis ou le Dîner en blanc. On peut se permettre les petites fleurs blanches, les fascinators ou même les couronnes de fleurs», dit Dominique Lafrance, copropriétaire du salon La Belle et La Tête, qui a coiffé plusieurs participantes durant la journée.

Nous avons croqué sur le vif les tenues et looks les plus chics et festifs de la soirée.