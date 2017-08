NOUVELLES

Des violences dans des opérations anti-tourisme en Espagne

En Espagne, le tourisme de masse provoque la colère d’une partie des habitants de Catalogne et des Baléares. A côté des rassemblements pacifiques, certains jeunes ont mené des actions plus radicales : sabotage de bicyclettes touristiques et “prise d’assaut” d’un bus à Barcelone.