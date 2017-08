L'histoire derrière cette photo de mariage est à fendre le cœur

ADVERTISEMENT

Pleurer le plus beau jour de sa vie, cela peut surprendre, mais ça arrive souvent. Cette jeune mariée a fondu en larmes devant la surprise faite par sa sœur en plein milieu de la cérémonie, le 22 juillet dernier. Un moment d'émotion qui a touché tout l'auditoire.

Brittany Adkins a longtemps rêvé que son grand-père, le révérend Ronald Adkins, orchestre son mariage avec son compagnon. Malheureusement, sa mort en 2016 a rendu ce rêve impossible. C'était sans compter sur le futur époux, aidé de sa belle-famille, qui lui a fait la plus belle des surprises.

Alors que la cérémonie bat son plein, le pasteur demande à ce que les invités inclinent la tête en priant. À ce moment précis, les enceintes commencent à diffuser la voix du défunt grand-père. Ce dernier prononce une prière et unit les deux fiancés, avant d'indiquer au marié qu'il pouvait embrassé sa petite-fille.

Contactée par le HuffPost américain, Brittany se confie sur ce grand moment d'émotion: "J'ai immédiatement reconnu sa voix et j'ai commencé à fondre en larmes". "Différentes émotions se sont bousculées dans ma tête alors que j'essayais de m'imprégner de la voix de mon grand-père. Mes jambes flageolaient, toutes molles, mais malgré toutes les larmes, je souriais à l'intérieur", explique-t-elle.

L'enregistrement était en fait issu du mariage de la sœur de Brittany, qui s'était tenu en 2015 et où avait officié Ronald Adkins.

Le mariage de la sœur de Britanny a été orchestré par le défunt grand-père, en 2015.

La mariée raconte ensuite que son mari, sa sœur et son frère "ont travaillé ensemble avec quelques convives pour que cela arrive". Toujours à nos confrères américains, la jeune femme ajoute: "À part les organisateurs et les personnes concernées, personne ne savait. Nos invités, moi incluse, étaient en pleurs et les émotions et l'amour qui ont entouré notre cérémonie étaient vraiment touchants."

La photographe Sarah Irvin, invitée pour couvrir le mariage, a posté une photo poignante de l'émotion de la mariée sur les réseaux sociaux. "J'ai photographié beaucoup de mariage et cela a été le plus incroyable moment auquel je n'ai jamais eu l'honneur d'assister", précise-t-elle.

Brittany a grandi juste à côté de chez ses grands-parents et a toujours été très proche d'eux. "J'étais toujours chez mes grands-parents parce que j'adorais y être. Mais en tant qu'enfant, qui n'aime pas la maison de sa grand-mère et de son grand-père?", explique-t-elle avant de poursuivre: "Pour moi, ce sentiment n'a jamais changé. Il a toujours était là quand j'avais besoin de lui et n'a jamais hésité à me dire quand je faisais une erreur ou quoi faire pour mieux faire quelque chose. Il m'a toujours fait aller de l'avant et était mon plus grand supporter".

Voici quelques photos de ce mariage riche en émotions, le bonheur n'est pas très visible mais il est bien là, caché derrière les larmes.

Cet article a été initialement publié sur le HuffPost France.