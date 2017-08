Les réseaux de Telus et Bell éprouvent des problèmes dans l'est du Canada

Telus et Bell éprouveraient des problèmes avec leur réseau dans certaines régions de l'est du Canada et plusieurs usagers ne pourraient pas utiliser leur téléphone.

Les provinces de l'Atlantique seraient particulièrement touchées, surtout du côté des réseaux mobiles.

Cela affecterait aussi le réseau Bell Aliant.

Selon une carte de Bell, l'interruption toucherait entre autres les secteurs de Halifax, de Saint John's à Terre-Neuve, d'Ottawa, de Toronto, de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick et de Fredericton.

Le Québec semblerait épargné pour le moment.

Les téléphones résidentiels de certains utilisateurs ne fonctionneraient pas non plus.

Plusieurs personnes ont écrit sur Twitter aux comptes @TELUSsupport et @Bell_Support pour se plaindre de l'interruption.

Plus de détails à venir.

We're currently investigating a network issue affecting mobility customers in the East. Sorry for the interruption, we'll keep you posted! — TELUS Support (@TELUSsupport) 4 août 2017