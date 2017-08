Ce message d'un mari à sa femme «ronde» vaut la peine d'être lu

ADVERTISEMENT

L'hommage sur Instagram d'un homme à sa femme «ronde» est devenu viral cette semaine, pour toutes les bonnes raisons.

L'auteur et activiste Robbie Tripp s'est exprimé sur le réseau social pour faire l'éloge de sa bien-aimée, et pour contester «le très réduit et très spécifique standard de beauté» qui est souvent défendu à la télévision et sur les couvertures de magazines.

«J'aime cette femme et son corps aux formes pleines», a écrit l'homme de 26 ans à propos de sa femme, la blogueuse mode Sarah Tripp, en partageant une photo des deux amoureux s'embrassant sur la plage. «Adolescent, j'ai souvent été taquiné par mes amis pour mon attirance envers les filles plus enveloppées, celles qui étaient plus petites et plus pulpeuses, des filles que la moyenne des gars pourrait référer comme "dodues" ou même "grosses". Puis, lorsque je suis devenu un homme et que j'ai commencé à m'éduquer sur des enjeux comme le féminisme et sur la façon dont les médias marginalisent les femmes en représentant un très petit et spécifique standard de beauté (mince, grand et svelte), j'ai réalisé à quel point des nombreux hommes ont adhéré à ce mensonge.»

«Pour moi, il n'y a rien de plus sexy que cette femme juste ici: des cuisses épaisses, de bonnes fesses...», continue-t-il. «Sa forme et sa taille ne seront pas celles présentées sur la couverture du Cosmopolitan, mais ce sont celles qui figurent dans ma vie et dans mon coeur.»

La publication de Tripp a reçu immédiatement des réponses positives. Des milliers de personnes ont aimé l'image, plusieurs célébrant son message d'amour.

«C'est la chose la plus tendre que j'ai jamais lue! Ça me donne l'espoir de trouver un jour l'amour», a écrit un utilisateur d'Instagram.

Sarah Tripp, 25 ans, a raconté à Today qu'elle était émue de la publication de son mari, mais que ce n'était pas quelque chose d'inhabituel de sa part.

«Il me fait toujours sentir aimée et appréciée. Comme blogueuse mode qui défend la diversité corporelle, j'ai toujours été ouverte sur mon parcours pour aimer mon corps et sur mon objectif d'aider d'autres femmes rondes à aimer leur corps. Je me sens juste si chanceuse d'avoir un mari qui aime tous mes centimètres depuis le jour où nous nous sommes rencontrés», a-t-elle raconté à Today.

Trois jours plus tard, Robbie Tripp s'est de nouveau exprimé sur Instagram pour dire à quel point il a été surpris de la réaction des gens envers sa précédente publication. Il a été particulièrement touché de voir «des hommes de partout dans le monde taguer leur copine/femme pour leur dire à quel point ils aiment leur corps rond».

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.