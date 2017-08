Bientôt des cigarettes «sans dépendance»? 

ADVERTISEMENT

Les États-Unis pourraient devenir le premier pays à réglementer des cigarettes... qui ne créent pas de dépendance.

Dans un communiqué publié la semaine dernière, l'agence fédérale responsable (Food and Drug Administration) annonce un plan visant à réduire le niveau de nicotine dans les cigarettes, jusqu'à un seuil où le produit cesserait de créer la dépendance. Ce plan viserait en particulier les jeunes : réduire la probabilité qu'ils développent tôt dans leur vie une dépendance à la cigarette réduirait le risque qu'ils développent plus tard des maladies liées au tabac. De plus, il existe déjà une littérature scientifique appuyant un lien entre dépendance et taux de nicotine.

Le problème, note le New Scientist, est toutefois économique : n'importe quel pays qui imposera la vente de cigarettes à faible taux de nicotine s'exposera au risque de voir apparaître un marché noir de cigarettes jugées « normales » par les fumeurs. Le plan vise aussi les cigarettes électroniques que la FDA souhaiterait classer comme « produits visant à cesser de fumer ». Bien accueillie par les groupes anti-tabac, l'annonce pourrait se heurter à des poursuites de la part des compagnies de tabac.

