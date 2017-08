Barack Obama: 56 ans de style impeccable!

ADVERTISEMENT

Barack Obama, le chic incarné, souffle 56 bougies ce vendredi 4 août. Bonne fête à un président qui a su mieux que personne conjuguer classe et protocoles. Du quotidien aux débats politiques, Barack Obama a le chic dans la peau et un sourire ravageur.

Fall is in the air. 🍂 A post shared by Barack Obama (@barackobama) on Sep 22, 2016 at 9:21am PDT

Son style?

Des costards coupés à la perfection aux épaules, des pantalons à pinces taillés pour lui, des chemises (très souvent blanches portées avec ou sans cravate) qui marient classe et décontraction. Parce qu'il faut bien l'avouer, la classe ça ne s'achète pas, c'est aussi une question d'attitude et de posture - et sur ce plan aussi le fêté du jour n'a rien à envier à personne. Il n'est pas le seul de sa famille. Michelle, son épouse, tout comme leurs filles ont cette élégance à la fois naturelle et parfaitement travaillée.

Les jeunes mariés

"You and I" #21Years A post shared by Barack Obama (@barackobama) on Oct 3, 2013 at 5:31pm PDT

Il porte la chemise blanche mieux que personne

Day 2 of #AmericaForward: Florida, sunrise, and basketball. A post shared by Barack Obama (@barackobama) on Oct 25, 2012 at 6:21am PDT

Des longs manteaux parfaitement ajustés et épaulés

President Obama, arriving in a cold and sunny Wisconsin this morning: A post shared by Barack Obama (@barackobama) on Feb 15, 2012 at 3:37pm PST

Retour sur des années de chic

10 ans d'évolution du style de Barack Obama 10 ans d'évolution du style de Barack Obama

