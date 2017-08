Envie de vivre l'ambiance des Highlands et de l'Écosse le temps d'une journée de compétitions amicales, de danse, de musique et de traditions ? C'est ce que proposent les Jeux écossais de Montréal qui souffleront, le 6 août prochain, leurs 40 chandelles. Une journée d'activités qui promet de plaire aux petits comme aux grands amateurs de combats médiévaux, de cornemuse et de démonstrations d'hommes forts en pleine action.

L'Écosse à Montréal



C'est à l'ombre des arbres centenaires du joli site historique de l'hôpital Douglas de Verdun que se retrouveront athlètes et amateurs de compétitions sportives, musicales et de combats d'épées dimanche prochain.

«Il s'agit d'une journée de compétitions, de bouffe, de musique et de danse comme il s'en vivait - et s'en vit toujours - en Écosse, affirme le porte-parole francophone des Jeux écossais de Montréal, Sylvain Jetté. Une grande fête se tenant sur un site spectaculaire et confortable.»

Les compétitions de cornemuse, les manifestations de clans écossais et les compétitions d'hommes forts (lancer du tronc d'arbre, de la gerbe, de la pierre, du marteau) forment le trio d'activités incontournables lors de cette journée à saveurs écossaises.

«Le mass band reste l'activité la plus courue lors des jeux écossais, ajoute le joueur de cornemuse. Il s'agit des cérémonies d'ouverture et de fermeture livrées et performées par les ensembles musicaux des Highlands.»

Avis aux fans de séries télévisées telles Le trône de fer et Outlander: Le chardon et le tartan, une plus grande place sera consacrée aux combats médiévaux lors de cette 40e édition. «Les amateurs retrouveront assurément l'atmosphère de la partie amusante du Trône de fer lors des combats médiévaux dans le Village celtique. Car, on le sait, ce genre de démonstration faisait partie du quotidien de la culture celtique», ajoute Sylvain Jetté.

«Ce qu'il y a d'intéressant avec les Jeux écossais, c'est que pendant toute la journée, ce sont tous les aspects de ce mode de vie qui convergent. On encourage les hommes forts en action, on discute avec eux ou avec les joueurs de cornemuse, on assiste aux activités, on écoute de la cornemuse, on assiste à des cours et des compétitions de danse, on explore le fameux monde des légendes et des contes écossais ou encore celui des kilts, on se balade et on rencontre les artisans du Village celtique... C'est un bel événement et une belle occasion de vivre tout cela en famille.»

Une fête familiale



Il est vrai que les enfants trouveront aussi leur compte lors de cette journée écossaise alors que de mini-jeux ont été imaginés spécialement pour eux. Au programme: lancer de marteau et de mini-troncs d'arbres, location de costumes des Highlands, châteaux gonflables, maquillage et combats médiévaux supervisés.

Alors que les visiteurs aux racines écossaises pourront fouiller leur arbre généalogique, les autres auront la possibilité de faire des achats auprès des marchands de souvenirs (plaques murales au nom des clans, plats traditionnels, échantillons de Scotch, kilts et autres pièces de vêtements), de prendre des photos en étant costumés ou encore de soulever de vraies épées.

Un Tartan Montréal 1642 – enregistré et authentifié en Écosse - a d'ailleurs été spécialement créé afin de souligner le 375e anniversaire de Montréal.

S'inspirant des jeux Calédoniens qui se sont tenus de 1856 à 1973, les Jeux écossais de Montréal se veulent «un événement traditionnel et interactif permettant aux gens d'avoir accès, de toucher et de tenter leur coup à différentes disciplines de tradition écossaise,» ajoute le porte-parole de l'événement.

-Les Jeux écossais de Montréal se tiendront dimanche le 6 août prochain à Verdun, entre 9h et 19h30. Prix d'entrée: 12,50$ en ligne, 15$ à la porte, gratuit pour les enfants de 14 ans et moins accompagnés d'un adulte

http://www.jeuxecossais.com