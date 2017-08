«Les films de ma vie» au Théâtre Outremont: 47 classiques du cinéma en 27 jours

ADVERTISEMENT

Un nouveau rendez-vous cinématographique s'amorce aujourd'hui à Montréal. Pendant 27 jours, le Théâtre Outremont présentera le meilleur du 7e art avec la projection de 47 classiques répartis sur 80 séances. De Citizen Kane d'Orson Wells à 2001: L'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrik, la manifestation propose les monuments du cinéma international.

Derrière cette première édition des Films de ma vie dont les copies projetées sur grand écran sont offertes en version originale sous-titrée en français, on retrouve Raymond Cloutier, directeur du Théâtre Outremont, et Roland Smith, programmateur au Cinéma du Parc. Les deux vétérans ont concocté une liste impressionnante de productions issues des années 1970 et 1980 qui raviront le cœur des amateurs. Quelques propositions récentes seront également au menu comme Inland Impire de l'Américain David Lynch et Force majeure du Suédois Ruben Östlund.

Même si les représentants de la Nouvelle Vague française sont bien représentés (Truffaut, Godard), d'autres propositions incontournables sont à l'affiche à l'instar de celle de Sergio Leone, Federico Fellini, Brian De Palma ou Woody Allen. S'y retrouve La nuit des morts-vivants du regretté George Romero. Deux films québécois sont également à l'honneur: Les bons débarras du réalisateur Francis Mankiewicz et du scénariste Réjean Ducharme et Un zoo la nuit de Jean-Claude Lauzon.

«Combien de ces grands classiques avez-vous revu sur un grand écran? Où retrouver vos émotions passées? Et pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de regarder tous ces chefs-d'œuvre qu'il faut avoir vus, voici une rare occasion de se déplacer! Ce sont tous des films dont votre famille, vos amis cinéphiles vous ont vanté les mérites», a déclaré Roland Smith par voie de communiqué.

La 1re édition des Films de ma vie se déroule du 3 août au 3 septembre.