Justin Bieber se lance en mode

Justin Bieber est finalement toujours un peu là où l'on ne s'y attend pas. Cette fois-ci, c'est du côté mode qu'on retrouve le chanteur tatoué.

La star est à l'origine avec sa styliste Karla Welch d'une ligne de 7 modèles de t-shirts aux coupes différentes qui se distinguent par leur simplicité et leur aspect « nouveau vintage » comme le décrit la styliste elle-même au Vogue. Une ligne intitulée Hanes x Karla. Au programme: des t.shirts classiques, des camisoles, des crop top... de quoi plaire à toutes et tous. Parfaits pour l'été!

Et franchement quoi de mieux qu'un t-shirt bien coupé et qui vous sied comme un gant? C'est clairement le classique, l'indémodable, le basique que tout le monde a et désire dans sa garde-robe. Mais le bon modèle n'est pas simple à trouver et on en a tous besoin.

Les mannequins pour faire la promotion de la collection sont le chanteur en personne, Kaia Gerber et Joan Smalls.

#hanesxkarla x Justin Bieber A post shared by x karla (@xkarla) on Aug 2, 2017 at 8:45am PDT

Kaia for #hanesxkarla A post shared by x karla (@xkarla) on Aug 2, 2017 at 12:21pm PDT

Comment est née l'idée?

Sur la tournée mondiale de "Purpose" Justin Bieber est tombé amoureux des t-shirts blancs que Karla Welch lui proposait comme tenue de scène. Et bam: l'idée est née de lancer cette collection de basiques incontournables.

Ils se vendent 30 dollars le modèle sur le site x Karla.

Justin for #hanesxkarla A post shared by x karla (@xkarla) on Aug 2, 2017 at 12:20pm PDT

Joan for #hanesxkarla A post shared by x karla (@xkarla) on Aug 2, 2017 at 12:20pm PDT

#hanesxkarla x Justin Bieber A post shared by x karla (@xkarla) on Aug 2, 2017 at 8:39am PDT

On pressent que les fans du chanteur auront envie de se glisser dans ces classiques signés de la star.

