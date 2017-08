Donald Trump juge «très dangereux» l'état des relations avec la Russie

Le président américain Donald Trump a jugé jeudi "très dangereux" l'état des relations avec la Russie et en a rejeté la faute sur le Congrès, qui vient de durcir les sanctions économiques contre Moscou.

"Nos relations avec la Russie sont à un plus bas historique et très dangereux. Vous pouvez dire merci au Congrès, ces mêmes gens qui s'avèrent incapables de nous donner une couverture santé", a-t-il tweeté.

Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can't even give us HCare!