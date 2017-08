Ce t-shirt Jutin Trudeau vendu en Islande vaut le détour!

C'est tout nouveau, ça vient de sortir, le t-shirt Justin Trudeau torse nu ultra musclé sur fond de faune locale - comprenez: caribous, oies sauvages et ours blancs. Vraiment?! Ce n'est pas le premier du genre, mais disons que celui-ci vaut le détour.

Comme le raconte le Vanity Fair français, cette petite merveille (ironie) mettant en scène notre premier ministre a été repérée dans une boutique islandaise. Qui aurait cru que même là, Justin Trudeau avait des admirateurs. Et selon le site, tout le monde devrait se l'arracher.

Le voici en photo

Friend in Iceland saw this. Are you proud of how others view our country! I'm not! pic.twitter.com/KKAg0HB8Fe