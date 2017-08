10 raisons de participer à l’édition spéciale de Fierté Montréal

Une édition boostée aux stéroïdes, voilà à quoi ressemblera Fierté Montréal dans quelques jours, alors que l'événement sera le théâtre de la première édition de Fierté Canada, qui se tiendra tous les quatre ans dans une ville canadienne différente. Au programme: plus de 150 activités festives, artistiques, sportives, communautaires et militantes qui se tiendront du 10 au 20 août prochain.

Party!

Il va y avoir de la vedette au pouce carrée tout au long de la Fierté, au parc des Faubourgs. Le vendredi 11 août, le grand spectacle Montréal est fière réunira Marie-Mai, Claude Bégin, Gregory Charles, Martha Wainwright, Matt Holubowski, Élisapie, Guylaine Tanguay et bien d'autres. Le dimanche 13 août en après-midi, le méga T-Dance Beach Party vibrera aux rythmes du DJ montréalais David Laguer et de la DJ canadienne Miss M, nommée DJ internationale de l'année au Global Spin de New York. Le 16 août, le spectacle rock/soul/blues Supernovas mettra en scène David Usher, Jonas, FRIGID, Lulu Hughes, Bruno Pelletier et quantité d'autres. Le 19 août, le multiculturalisme sera à l'honneur durant Ethnie-cité: animé par Moe Hamandi et l'humoriste Em, le spectacle rassemblera une cinquantaine d'artistes de tous les horizons (chanteurs, danseurs, musiciens, circassiens). Les festivaliers qui voudront danser seront servis par des DJ en tous genres: Tizi, DJ Abeille, DJ Nina Flowers, Plastik Patrik, Fred Miller, Beatrix, Debby Friday, Karim Ouellet et Gigi. Sans oublier la prestation très attendue de la superstar internationale Nelly Furtado le 18 août.

375 ans d'histoire

Si toutes les raisons sont bonnes pour célébrer le 375e anniversaire de Montréal cette année, il est également de bon aloi de souligner la place occupée par la communauté LGBTQ dans la métropole au cours des derniers siècles. Une exposition retracera les principaux jalons de leur histoire au Parc des Faubourgs tout au long de la Fierté.

Drag queens

Flamboyantes, drôles et dégourdies, les drags occuperont une place de choix durant les festivités. Pour la deuxième année consécutive, d'anciennes participantes de la populaire téléréalité Ru'Pauls Drag Race (Roxxxy Andrews, Sasha Velours, Tatianna, Naomi Smalls, Yara Sofia, Raja, Kim Chi, Nina Flowers, Charlie Hides et Shea Coulée) seront réunies dans le cadre du spectacle Drag Superstars (17 août), aux côtés des animatrices et vedettes locales, Rita Baga et Barbada de Barbades. Cette dernière offrira le même soir au Cabaret Mado un spectacle solo, Colors, où elle mélangera projections vidéo et plus de 30 numéros en deux heures! Évidemment, on ne peut tenir sous silence un autre événement majeur dans l'univers de la drag: les 30 ans de Mado Lamothe, alors qu'une rétrospective et un hommage à la reine incontestée des drag queens seront présentés au parc des Faubourgs le 12 août.

Conférences

Du 15 au 17 août se tiendra la conférence «Réalités LGBTTIQA2S: nos luttes, nos victoires, nos défis», afin d'analyser les droits de la personne au Canada. Le 18 août, plusieurs acteurs internationaux se rassembleront à leur tour lors de la rencontre «Égalité et légalité – conférence internationale sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres dans la francophonie». Plusieurs panels et tables rondes seront également organisés pour discuter, entre autres, de l'asexualité, des réalités trans et du militantisme.

Voguing

Deux légendes du voguing américain, Chi Chi Mizrahi et Twiggy Pucci Garçon, en mettront plein la vue aux Montréalais. Ils seront juge du Vogue Ball In Deep Kiki (13 août, Bain Mathieu), assisteront à la projection du documentaire qui a fait le tour des festivals de la planète, Kiki (12 août, Centre Phi) et donneront des ateliers, Vogue Fem 101 (12 août, Diss Torsion Studio) et The Runway Theory Workshop (14 août, Diss Torsion Studioi).

Projections cinéma

Le Septième art sera à l'honneur à plus d'une reprise durant Fierté. Le lauréat du meilleur film aux Oscars 2017, Moonlight, sera projeté en plein air à la Place Émilie-Gamelin, le 17 août. La veille, le documentaire And Still We Rise, qui illustre les conséquences de la loi contre l'homosexualité en Ouganda, sera présenté à l'Université Concordia. La culture du voguing, qui est beaucoup plus qu'une forme de danse, sera décortiquée dans le documentaire Kiki, diffusé au Centre Phi le 12 août. Finalement, Les Deux Villages, un documentaire illustrant les parcours très différents de deux personnes ayant trouvé refuge dans le Village gai montréalais à deux époques bien distinctes, sera projeté au parc de l'Espoir le 17 août.

Compétitions sportives

En collaboration avec Équipe Montréal, qui supervise des ligues et des événements sportifs LGBTQ inclusifs depuis 1990, sept événements sportifs seront organisés du 11 au 13 août au Centre sportif Claude-Robillard et au Collège André-Grasset, par des clubs sportifs locaux: badminton (G-Bleus), rugby (Montréal Armada RFC), water-polo (Phoques fantastiques), volleyball (Volley Boréal), balle-molle (Ligue de balle Maxima), soccer (ASUF).

Littérature

Les amateurs de lecture seront plus que servis cette année. Inspiré du «Combat des livres» de Radio-Canada, le «Combat aux mots» revient pour la deuxième année, avec quatre personnalités qui défendront un titre à thématique LGBTTIQA2S: Alain Labonté, Jocelyn Lebeau, Judith Lussier et Frede Rioux, le 16 août, au bar Le Cocktail. La librairie féministe L'Euguélionne, nouvelle arrivante dans le Village gai, organisera le 17 août une soirée de lectures de textes à propos de l'orientation sexuelle, de la commercialisation du Village, du capitalisme rose et des différentes identités raciales et de genres. La librairie organise également l'heure du conte pour enfants, le 12 août, alors que les tout-petits pourront découvrir des ouvrages qui déconstruisent les stéréotypes. Le 18 août, la soirée Auteurs à découvert se veut un cabaret littéraire bilingue durant lequel des écrivain(e) s montréalais liront des passages de leurs œuvres en sous-vêtements.

Arts de la scène

Le théâtre Saint-Catherine présentera une comédie dramatique érotique pour 18 ans et plus, L'amant de Samuel, dans laquelle un presque trentenaire en amour avec l'amour devra composer avec son attirance pour un homme de 20 ans son ainé, sa relation ambiguë avec un ami dans la vingtaine et son rapport trouble avec les relations virtuelles. Jouée sur l'Off-Broadway de New York depuis 1999, la revue musicale Naked Boys Singing sera présentée en première québécoise du 16 au 20 août, au Café Cléopâtre.

Défilé

Au terme de la journée communautaire, qui rassemble dans le Village gai les kiosques de tous les groupes sociaux, sportifs, artistiques, communautaires, culturels et religieux du milieu LGBTQ, le traditionnel défilé parcourra le boulevard René-Lévesque entre la rue Drummond et la rue Alexandre de Sève, à partir de midi, afin de souligner les droits acquis, de rappeler les batailles qui restent à mener au Canada et de faire écho à tous les pays du monde où la simple idée de célébrer la Fierté est un geste qui peut mettre la vie des membres de la communauté en danger.

été