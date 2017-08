ADVERTISEMENT

Une obstétricienne enceinte du Kentucky a travaillé jusqu'à la dernière minute possible avant de donner naissance à son enfant.

La Dre Amanda Hess était à l'hôpital régional de Frankfort dimanche dans l'attente d'accoucher, mais elle a décidé de prendre en charge l'accouchement d'une autre patiente avant le sien.

L'accouchement de Hess était tout près d'être provoqué lorsqu'elle a remarqué sur un ordinateur donnant des mises à jour aux employés sur l'état des autres patients qu'une autre femme avait des complications durant son accouchement, selon le magazine People.

Le médecin en devoir avait quitté pour sa pause et était sur le chemin du retour, mais Hess savait très bien que la femme devait accoucher le plus rapidement possible, a rapporté la chaîne Lexington WKYT.

«J'ai dit: "Vous savez, je ne suis pas sur appel. Je suis ici en jaquette, mais je crois qu'il faut l'accoucher"», a-t-elle affirmé à la chaîne WLEX-18 qui est affiliée au réseau NBC.

Amanda Hess est donc passée à l'action!

Elle a enfilé une autre jaquette pour couvrir son dos et ses fesses, a mis des bottes pour éviter de recevoir des liquides et fluides sur elle et s'est dirigée vers la chambre de la patiente, qu'elle connaissait déjà.

Dès qu'elle est entrée dans la chambre, elle a tout de suite reconnu Leah Halliday Johnson, une femme qu'elle avait examinée quelques jours auparavant, même si elle n'était pas son obstétricienne attitrée.

Halliday Johnson a aussi reconnu Hess, mais elle n'a pas réalisé que la médecin était à l'hôpital pour accoucher elle aussi. Elle était simplement soulagée qu'un médecin soit dans sa chambre pour l'accoucher.

«Elle était définitivement en "mode médecine", a indiqué Halliday Johnson à WLEX-18. Mon mari a remarqué qu'il y avait quelque chose de différent puisqu'elle était en jaquette. Mais je n'ai rien constaté puisque j'étais dans mon propre monde.»

Après qu'elle a aidé Halliday Johnson à donner naissance à son bébé, Hess est retournée dans sa chambre et son accouchement a été provoqué.

Onze heures plus tard, elle donnait naissance à une petite fille qu'elle a appelée Ellen Joyce.

Concernant sa décision de pratiquer la médecine ce jour-là, Hess a mentionné à WLEX-18 que «d'accoucher d'autres femmes est son travail tous les jours». Elle a ajouté qu'elle est «plus à l'aise lorsqu'elle procède à l'accouchement d'une autre femme que lorsqu'elle donne naissance elle-même».

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.

VOIR AUSSI: