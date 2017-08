BIEN-ÊTRE

Un « bar à sieste » en Espagne

C’est bien connu. Les Espagnols sont les rois de la sieste ! Il existe même depuis quelque temps à Madrid un endroit qui y est spécialement dédié. Ouvert tous les jours de 11h à 19h, Siesta and Go offre un refuge frais et calme à tous ceux qui veulent couper leurs journées de travail interminables. Les clients louent des lits pour trente, quarante minutes ou une heure. Parce que la sieste peut aussi être un "business".