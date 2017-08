ADVERTISEMENT

Les restaurants de sushis ne sont pas vraiment difficiles à repérer dans la métropole. Mais mettre la main sur une adresse où design, fraîcheur et savoir-faire se rencontrent l'est un peu moins. On a trouvé notre compte à la toute nouvelle succursale du RYÚ au centre-ville.

On avait entendu parler du resto autrefois situé sur la rue Laurier dont l'ambiance était plus festive, mais il est fermé depuis quelques mois. Depuis, changement de concept. Une offre haut de gamme plus restreinte, tout aussi fraîche, mais plus traditionnelle, une ambiance décontractée et un design minimaliste.

Il y en a maintenant trois, les deux autres étant à l'aéroport de Montréal et au Carrefour Laval.

Depuis la rue Peel, on est déjà attiré par la grande fenêtre du restaurant et la lumière qui émerge de l'endroit. La déco minimaliste est dans le vent. Lignes pures et géométriques, un long bar en bois pâle, des luminaires qui se fondent dans le décor, quelques cadres posés ici et là et le très en vogue néon.

On y retrouve beaucoup de gens d'affaires le midi, et une clientèle plus hétéroclite le soir.

Au menu

Mais le meilleur est sur la table. Les poissons d'une fraîcheur remarquable sont tous 100% issus de la pêche durable et/ou d'origine vérifiée.

On goûte au Omakase, ces boîtes japonaises dans lesquelles on retrouve traditionnellement des sushis sélectionnés par le chef, mais dont on vous révèle ici le contenu. Quelques fèves edamame au sésame, un sashimi de saumon absolument délicieux servi sans flafla dans la sauce ponzu, puis une série de nigiris : Albacar, bar raté, flétan bio, saumon et hamachi (thon à queue jaune), dont certains nous fondent littéralement dans la bouche. Un party de saveurs de la mer et de textures!

Le menu comprend aussi quelques makis, deux bols poké servis dans de mignons bols en bois et sushis classiques de la maison. On a craqué pour le Pétoncle Wasabi avec sa mayo au wasabi, la purée de pruneaux et le ponzu. Savoureux! On note aussi une belle balance des saveurs dans le riz. Léger, juste assez sucré, pas trop vinaigré.

Les Omakase sont offerts entre 19 et 49$ le midi et 24$ et 57$ le soir. Les nigiris entre 6$ et 15$, les makis entre 6 et 10$ pour un 8 morceaux et les classiques entre 14$ et 18$.

Durabilité

En plus de miser sur la pêche responsable, RYÚ utilise que des emballages faits de matériaux 100% recyclables ou compostables et s'est associé avec l'organisme Repasrelais au cours de la dernière année et fait ainsi don d'un pourcentage de ses ventes mensuelles afin d'aider des enfants démunis à recevoir des repas.

On y retournera pour une pause lunch de qualité, ou pour rapporter l'une de leurs coquettes boîtes bento au bureau. Le restaurant offre aussi la livraison avec Foodora et UberEats.

Le copropriétaire de la chaîne Jason Lamarre voit grand. Il imagine les gens faire la file devant son resto de la rue Peel et envisage déjà la possibilité d'ouvrir d'autres succursales notamment dans Westmount ou dans le Vieux-Montréal... en plus d'un bar à poké dont il nous vante déjà l'authenticité et la fraîcheur des plats.

