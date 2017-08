Megan Fox partage une rare photo de ses enfants adorables

ADVERTISEMENT

Ce lundi, Megan Fox a partagé des clichés sur Instagram qui nous donnent un petit aperçu de sa vie familiale.

La publication montre quatre photos prises avec un Polaroid. La première met en scène Noah, l'enfant le plus vieux de l'actrice et de Brian Austin Green. Un autre cliché nous dévoile le visage de Fox et le troisième révèle Green qui transporte leur plus jeune enfant, Journey. Finalement, la quatrième photo est celle de l'enfant au milieu des deux autres, Bodhi.

Megan Fox partage rarement des photos de ses enfants. Voici d'autres clichés très rares de sa petite famille:

