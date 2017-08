Le «Sunset eye » est la nouvelle tendance maquillage que les stars adorent

ADVERTISEMENT

La nouvelle tendance maquillage qui fait fureur auprès des stars? Le « Sunset eye » ou traduisez: le maquillage des yeux façon coucher de soleil (d'été) ou encore « l'ombré pêche ». En plus clair: des ombrés tirant sur les orangés flirtant avec le rouge. On a bien dit coucher de soleil estival!

Qu'en penser?

Au premier coup d'oeil, cette tendance ne semble pas facile à adopter. Mais quand on considère les regards de braise de Rihanna ou encore de Selena Gomez ainsi ourlés et encadrés, on se dit: pourquoi pas? Cette tendance a de quoi embraser un regard sombre, voire vert. Et avec les yeux bleus? Ça marche parfaitement aussi. Le hashtag? Aussi simple que #sunseteyes.

À vous de voir la version qui vous séduit le plus

La version Hailey Baldwin.

A post shared by Hailey Baldwin (@haileybaldwin) on Jun 8, 2017 at 10:40pm PDT

Rihanna qui marie la couleur de sa robe à son ombré: orange à tous les étages!

Cast member Rihanna poses as she arrives for the premiere of the film "Valerian and the City of a Thousand Planets" in Saint-Denis near Paris, France, July 25, 2017. Picture taken July 25, 2017. REUTERS/Charles Platiau

Selena Gomez a un regard de braise ainsi ourlé de cette nuance soleil couchant.

Singer Selena Gomez arrives at the 2015 American Music Awards in Los Angeles, California November 22, 2015. REUTERS/David McNew

Et vous, prêtes à l'adopter?

​​​​​​​​​​​​​​k