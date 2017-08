La magnifique collection de Karine Vanasse et d'Elisa C-Rossow pour Simons

ADVERTISEMENT

L'une des bonnes nouvelles mode de cette rentrée, c'est sans conteste la nouvelle collection pensée et créée par Karine Vanasse et Elisa C-Rossow pour Simons, la créatrice montréalaise qui fêtera ses 10 ans de création l'an prochain.

Voici des modèles qui conjuguent féminité chic, glamour et féminité, une vraie prouesse. Coup de projecteur sur la capsule 100% monrtéalaise Karine Vanasse X Elisa C-Rossow qui sera disponible dès le 28 septembre chez Simons. Les photos ont été prises à Habitat 67.

« Karine et moi avons créé cette collection ensemble 50/50, nos deux noms sont sur les étiquettes. Au total: 9 pièces seront vendues en quantité limitée exclusivement dans les magasins Simons au Canada - du manteau 100% cachemire au top imprimé en collaboration avec un artiste montréalais dénommé Yannick de Serre. Aucune autre boutique n'aura ces morceaux. Le manteau et les vestes sont même numérotés. » - Elisa C-Rossow.

Le style Elisa C-Rossow ?

Des lignes épurées et minimalistes, pour une garde-robe conçue avec un sens affûté du raffinement et de l'élégance. Élisa rêvait d'être sculptrice, elle deviendra designer de mode. En intégrant l'école de mode française Esmod, Élisa a troqué ses pinceaux pour les ciseaux, taillant ses vêtements comme d'autres façonnent leur art.

Une 2e collection Karine Vanasse x Elisa C-Rossow en noir, blanc et gris

« Le gris et blanc sont aussi intemporels que le noir . Comme le noir, ce ne sont pas des couleurs, ce sont des valeurs. Le but était de créer une collection qui suit les valeurs fondatrices de ma marque (qui aura 10 ans l'année prochaine). En résumé : créer les essentiels de la garde-robe féminine avec un style épuré, structuré et monochrome - ainsi que des coupes intemporelles et des tissus et des finitions haut de gamme. » - Elisa C-Rossow.

La collection dont les prix varient entre 195$ et 1895$.

Tous les modèles de cette collaboration ci-dessous

Karine Vanasse X Elisa C-Rossow pour Simons Karine Vanasse X Elisa C-Rossow pour Simons

1 of 8 Partager cette image:



​​​​​​​​​​​​​​Karine