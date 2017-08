Kathy Griffin s'est rasée la tête en soutien à sa soeur atteinte d'un cancer

ADVERTISEMENT

La comédienne américaine Kathy Griffin s'est rasée la tête pour la plus belle et la plus noble des raisons.

Elle a sacrifié sa chevelure rousse en soutien à sa soeur Joyce Griffin - atteinte d'un cancer et sous chimiothérapie.

Le journaliste Yashar Ali a publié ces photos de la star et de son nouveau look lundi, incluant un cliché de leur mère Maggie Griffin, surprise elle aussi.

Kathy Griffin se serait fait raser le crâne il y a environ une semaine - a rapporté Entertainment Tonight.

In solidarity with her sister, who is going through chemo, @kathygriffin shaved her head. Donate to @AmericanCancer: https://t.co/NazIbJ9FQ2 pic.twitter.com/UXr9YH1LYc — Yashar Ali (@yashar) July 31, 2017

La réaction de la mère de Kathy Griffin: « Ma fille Kathleen Mary est un être merveilleux. »

My daughter Kathleen Mary is a wonderful human being https://t.co/sEEDEBXMoR — Maggie Griffin (@TipItMaggieG) July 31, 2017

Selon le magazine People, Kathy Griffin aurait perdu son grand frère Gary mort d'un cancer en 2014.