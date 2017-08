«In a Heartbeat»: le film d'animation sur une histoire d'amour entre deux garçons dont on tombe amoureux

ADVERTISEMENT

La bande-annonce avait fait sensation à sa sortie. Le film d'animation "In a Heartbeat", réalisé par Beth Davis et Esteban Bravo, deux étudiants en animation informatique à l'Université de Ringling en Floride, a franchi le palier des cinq millions de visionnements sur YouTube, tout juste deux jours après sa publication le 31 juillet.

Le court-métrage animé, que vous pouvez visionner en tête d'article, narre avec poésie et tendresse, le coup de foudre d'un garçon, Sherwin, pour un de ses camarades de classe, Jonathan. Ne pouvant retenir son cœur, dans tous les sens du terme, le collégien à la chevelure rousse se retrouve dans une série de situations embarrassantes. Il croise notamment le regard désapprobateur de ses camarades face à l'homosexualité puis se cache dans le parc, le cœur brisé... Nous ne vous divulguerons pas la fin!

Depuis sa mise en ligne, le film d'animation a touché les internautes, se transformant rapidement en phénomène du web.

J'ai plus de larmes après In A Heartbeat, c'est un court métrage tellement puissant tellement beau, regardez lehttps://t.co/EEuRajShZ5pic.twitter.com/2sg6pppZah — Maxime Grandjean (@MaximeNoodle) 1 août 2017

#Inaheartbeat j'ai pleuré toutes les larmes de mon coeur... c'est vraiment génial on veut + de courts métrages comme ça!! — mouth(((breather))) (@dipneustevavou) 1 août 2017

Un utilisateur de Twitter a même découvert une petite pointe d'humour des réalisateurs sur le livre que lit Jonathan, intitulé "Dorian Gay", en hommage à l'œuvre d'Oscar Wilde.

#InAHeartbeat La couverture du livre de Jonathan est parfaite aussi 💙 pic.twitter.com/egI1WjKoMm — Jack Hampton (@HmpJack) 1 août 2017

Le film a vu le jour grâce à une campagne de crowdfunding sur la plateforme KickStarter. Les deux étudiants à l'initiative du projet ont récolté les 3000$ en quelques heures pour finalement atteindre plus de 14 000$.

Ce petit chef d'œuvre est rare par la thématique choisie. En effet, peu de personnages des films d'animations permettent aux jeunes LGBT de s'identifier. On retrouve bien un couple lesbien ambigu dans "Finding Dory" et un échange furtif de regards entre deux garçons dans la version live de "La Belle et la Bête" mais cela reste particulièrement discret et tabou.

Ce court film sera peut-être précurseur dans l'apparition de personnages LGBT dans les films à destination de la jeunesse. Les deux étudiants peuvent éventuellement faire bouger les lignes dans les productions futures des géants du film d'animation.

