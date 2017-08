Une génisse ressemblant étrangement au leader de KISS, Gene Simmons, a vu le jour au Texas, et le chanteur s'est montré ravi devant ce sosie bovin.

Le costume de scène de Gene Simmons inclut des vêtements de cuir noirs, un visage maquillé et des cheveux ébouriffés.

Le chanteur s'est tourné vers Twitter pour manifester son admiration devant l'animal baptisé Genie, écrivant: «C'est vrai de vrai, tout le monde!»

This is real, folks!!! Calf called Genie is born on Texas ranch and looks EXACTLY like Kiss rocker Gene Simmons https://t.co/m6CcUlA7cy