Tennis Canada a annoncé mardi que le Suisse Roger Federer avait confirmé sa présence à la prochaine Coupe Rogers, qui s'amorcera ce week-end.

Il s'agira de sa première participation au tournoi depuis 2011.

«Je suis heureux de revenir à Montréal, surtout que je n'ai pas eu la chance de jouer là-bas depuis plusieurs années, a mentionné Federer. La saison 2017 est très excitante et j'ai hâte de retourner sur le terrain et jouer sur le circuit de l'ATP.»

Federer peut effectivement se vanter d'avoir connu beaucoup de succès depuis le début de l'année 2017. Il a remporté les Internationaux d'Australie et Wimbledon, ses 18e et 19e titres du Grand Chelem en carrière, et il a été couronné champion des tournois de Miami, d'Indian Wells et de Halle.

Le Suisse de 35 ans occupe actuellement le troisième rang mondial, derrière Andy Murray et Rafael Nadal.

«Nous sommes évidemment très heureux de pouvoir annoncer le retour de Roger, a déclaré Eugène Lapierre, directeur de la Coupe Rogers. Nous célébrons aujourd'hui, mais les célébrations se poursuivront dans les prochains jours, d'autant plus qu'il fêtera son anniversaire chez nous, le 8 août. Je suis persuadé que le public montréalais lui réservera tout un accueil.»

Federer sera en quête d'un troisième titre à la Coupe Rogers, mais d'un premier à Montréal. Il avait décroché les grands honneurs à Toronto, en 2004 et en 2006.

Le volet masculin de la Coupe Rogers se déroulera du 4 au 13 août, au Stade Uniprix. Les dames se disputeront quant à elles la victoire au Centre Aviva de Toronto, du 5 au 13 août.