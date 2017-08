NOUVELLES

Cruel crépuscule pour les personnes âgées en Birmanie

Abandonnées sur le bord de la route, elles sont dans certains cas incapables de raconter qui elles sont. En Birmanie, la retraite n'existe pas et un cinquième des personnes âgées travaillent. Traditionnellement, ce sont les enfants qui s'occupent de leurs vieux parents. Mais la pauvreté, une inflation à deux chiffres et l'urbanisation rapide poussent de plus en plus de gens à abandonner leurs proches.