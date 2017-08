Chrissy Teigen n'a pas peur de nous dévoiler sa peau pendant ses règles

ADVERTISEMENT

Chrissy Teigen n'a pas sa langue dans sa poche, c'est le moins qu'on puisse dire. Le mannequin est même carrément adepte du « parler sans filtres » - et ce n'est pas pour nous déplaire.

Cette fois-ci, la star s'est filmée pour nous partager un état que nous connaissons bien nous les femmes.

Chrissy commence ainsi: « ça c'est ma peau pendant mes règles, regardez bien...»

Sur le visage de la mannequin - qui ne manque jamais ni de recul ni d'autodérision - on peut voir sans filtre: des boutons et des rougeurs, sans oublier luisances et autres désagréments menstruels. On connaît toutes ces conséquences des changements hormonaux du cycle menstruel...! Peau qui brille, boutons, cuir chevelu plus gras, et sautes d'humeur pour ne pas dire: moral au sous-sol.

Pas de quoi briller en société juste de (re)luire comme un phare sous le soleil.