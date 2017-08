Ces stars nous font rêver de vacances

ADVERTISEMENT

Elles nous font rêver ou nous divertissent tout au long de l'année grâce à leurs publications d'elles - plus ou moins mises en scène, comiques, sexy ou encore décalées. Pas étonnant que l'été, nos stars préférées nous fassent voyager.

Voici quelques publications qui nous ont transportés.

Le top modèle Ashley Graham est tout simplement magnifique dans ce maillot de bain deux pièces - une main sur un palmier. Dans un décor paradisiaque, le mannequin est tout simplement à tomber.

away🌴 A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) on Jul 9, 2017 at 5:50pm PDT

L'éternel super top-modèle Cindy Crawford - qui nous prouve si besoin est que l'âge n'est qu'un chiffre - pose dans un lieu paradisiaque. Au bord d'un lac, adossée à un chalet en bois rond, les pieds chaussés de bottes au look vintage et naturel, elle nous donne envie de nous échapper illico dans un endroit reculé et paisible.

Bliss. #LakeLife A post shared by Cindy Crawford (@cindycrawford) on Jul 21, 2017 at 10:19am PDT

La comédienne Halle Berry mord dans la vie avec zénitude et plaisir non dissimulé. Et on s'en inspirerait bien!

Jump up in this beach like... A post shared by Halle Berry (@halleberry) on Jul 17, 2017 at 5:26pm PDT

Le mannequin en vue Kendall Jenner, maillot une pièce et lunettes vissées sur le nez, nous inciterait à plonger sur le champ au coeur des vacances.

:) A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Jul 19, 2017 at 7:37pm PDT

Bella Hadid que l'on pourrait surnommer le "body" - comme à l'époque du super top modèle Elle Macpherson - prend des poses plus sexy et glamour les unes que les autres. On s'envolerait bien pour les Îles grecques tiens!

Glow 🌅💛 A post shared by Bella Hadid (@bellahadid) on Jul 13, 2017 at 10:26am PDT

Joan Small, l'un des Anges de Victoria's Secret, s'amuse avec une pizza non comestible - mais sur laquelle elle promet d'allonger sa silhouette de super mannequin.

Bout to get my Carb on 🍕 #Maldives A post shared by Joan Smalls (@joansmalls) on Jul 6, 2017 at 4:36am PDT

