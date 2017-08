10 choses qui ont duré plus longtemps que Scaramucci à la Maison-Blanche

L'accalmie n'aurait pas pu être plus courte. Le jour même où la Maison-Blanche accueillait son nouveau secrétaire général pour redonner de la sérénité à une administration désorientée, le sulfureux directeur de la communication de Donald Trump, à peine arrivé, a quitté ses fonctions.

Au petit matin lundi, Donald Trump avait pourtant tenté de rassurer et insisté sur le fait qu'il n'y a "pas de chaos à la Maison-Blanche".

Anthony Scaramucci, qui a repris avec fracas la communication de l'exécutif il y a dix jours seulement, quittait son poste et le navire Trump quelques heures plus tard.

Histoire de souligner son départ en grande pompe, nous avons dressé une liste de choses qui durent plus longtemps que son passage à la Maison-Blanche.

1. Tout ce qui est dans votre réfrigérateur.

2. La relation entre Matthew McConaughey et Kate Hudson dans le film «Comment perdre son mec en dix jours».

3. Tous les mariages de Kim Kardashian.

4. Toutes les relations de Kim Kardashian.

Elle a été en couple plus longtemps avec Kris Humphries que mariée avec ce dernier -un gros 90 jours-.

5. L'ancien Conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn.

National security adviser General Michael Flynn arrives to deliver a statement during the daily briefing at the White House in Washington U.S., February 1, 2017. Picture taken February 1, 2017. REUTERS/Carlos Barria

6. La série «Angela, 15 ans» qui a seulement duré une saison.

7. Faire le tour du monde en montgolfière.

Eh oui, ça a pris 80 jours.

8. La vie d'une mouche.

Apparament, elles ont une durée de vie d'environ quatre semaines.

9. Du gâteau aux fruits.

On ne connait pas la recette, mais vous pouvez en manger une décennie après l'avoir préparé.

10. Le mandat de Ned Stark comme main du roi Robert dans la série Game of Thrones.

Cet article est une traduction de l'anglais et apparait dans sa version originale sur le site du HuffPost américain.