Perséides 2017: où et quand les observer?

Chaque année, la pluie «d'étoiles filantes» de la mi-août fait le bonheur des observateurs du ciel, petits et grands. Mais les Perséides de 2017 s'annoncent malheureusement moins spectaculaires. Pour deux raisons.

Comme à son habitude, la Terre effectuera bientôt un passage près de l'orbite de la comète 109P/Swift-Tuttle, et dans les particules de poussières de sa trainée, ce qui nous permet d'apercevoir cette fameuse pluie.

Cette année, toutefois, le pic d'activité est attendu le samedi 12 août en fin d'après-midi, entre 15 h et 17 h 30, heure de l'Est. De quoi compliquer les observations. Et pour ajouter à l'affaire, c'est la Lune du dernier quartier qui viendra éclairer le ciel durant la nuit, autre complication pour les observateurs. «Tous ces facteurs défavorables font en sorte qu'on ne doit pas s'attendre à observer plus d'une dizaine de météores par heure au cours des deux nuits les plus proches du maximum», peut-on lire sur le site de Espace pour la vie.

Mais il ne faut pas se décourager pour autant! Et de nombreux endroits permettront aux visiteurs de surveiller le ciel durant la fin de semaine des 12 et 13 août! En voici quelques-uns...

» L'ASTROLab du Parc national du Mont-Mégantic

Les soirées spéciales auront lieu du 10 au 14 août. Au menu: observation à l'oeil nu et au télescope, projection multimédia, randonnée nocture et autres.

» Les belles soirées au Fort-Lennox: sous une pluie d'étoiles

Le 12 août, le site s'anime en soirée avec la conférence «Un tour du ciel pour les Perséides», une dégustation vins et fromages, une visite du Fort Lennox à la lanterne et l'observation des étoiles en fin de soirée.

» Soirée Perséides au Parc national d'Oka

Pourquoi pas une balade sur la plage, de 21h à 23h? Et c'est gratuit.

» Festival des Perséides 2017 à l'Observatoire du Mont-Cosmos

Les 11 et 12 août, à Saint-Elzéar-de-Beauce, on prévoit deux soirées avec des programmes différents. Les activités s'amorcent à 19 h le vendredi et à 14 h le samedi. Pour les deux soirs, l'observation est prévue entre 21 h et 2 h.

» L'Observatoire du cégep de Trois-Rivières

Cet été, William Frost et Jason Lee Leclerc accueillent les visiteurs dès 20 h. Il en sera de même le 12 août pour les Perséides. Il faut toutefois réserver votre place, car le site ne peut accueillir qu'une trentaine de personnes à la fois. Autre option: observer les images en temps réel de la caméra de surveillance du ciel sur le site de l'observatoire!

» Festival des Perséides du Domaine Saint-Bernard

Si vous êtes dans le coin de Mont-Tremblant les 18 et 19 août, passez au Domaine Saint-Bernard pour visiter gratuitement le pavillon d'astronomie VELAN et le 2e plus gros télescope public au Québec. Observation, animation, maquillage et visite guidée du sentiers des planètes. Plus de 20 astronomes doivent y être.

