Officially off the market. We have so many surprises for you guys, stay tuned!! --- Officiellement retiré du marché! On a pleins de belles surprises qui s'en viennent pour vous...😉 📷 @karelchladek

A post shared by Maripier Morin Prust (@maripiermorin) on Jul 30, 2017 at 4:17pm PDT