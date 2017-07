7 choses à savoir sur l'éclipse solaire du 21 août

Le 21 août, la Lune viendra s'interposer entre le Soleil et la Terre pour offrir un magnifique spectacle aux Nord-Américains, et les plonger dans la noirceur pendant quelques instants. D'ici là, voici toutes les informations que vous devez savoir pour observer l'éclipse solaire dans les meilleures conditions.

1. Elle ne sera que partielle au Québec.

Pour voir l'éclipse solaire totale, il faudra faire un tour aux États-Unis et plus particulièrement dans ces états: Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Géorgie, Caroline du Nord et du Sud. Une bande ombragée d'environ 115 km de large va se balayer de l'ouest à l'est du pays. Vous pouvez consulter cette carte interactive de la NASA pour connaître les emplacements précis où elle sera visible.

2. Prenez une pause en après-midi pour pouvoir l'observer.

Le meilleur moment pour observer l'éclipse solaire sera au milieu de l'après-midi au Québec. Le début de l'éclipse et sa durée dépendent de l'endroit où vous vous trouverez dans la province. À Montréal, le phénomène commencera à 13h21 et culminera à 14h38 où 58,3% de la surface du soleil sera dissimulée. Consultez ce tableau du Planétarium pour connaître le moment le plus favorable pour l'observer selon votre région.

3. Protégez-vous et mettez des lunettes.

Non, des lunettes de soleil ne feront pas l'affaire. Il vous faudra des lunettes «à éclipses» parce que le Soleil demeurera très dangereux pendant cette période même si sa lumière sera moins puissante. Sans protection, vos yeux peuvent subir plusieurs séquelles et même vous menez à la cécité (dans les cas les plus graves). Vous pouvez vous en procurer ici ou dans les centres d'astronomie.

4. Pensez à regarder à la météo.

Si vous souhaitez observer l'éclipse dans toute sa splendeur, songez à vérifier les conditions météorologiques pour éviter de vous retrouver dans une zone nuageuse.

5. C'est la première éclipse solaire totale aux États-Unis depuis l'an 2000.

Mais la 11e à se produire dans le monde depuis le changement de millénaire. Au Québec, il faudra patienter jusqu'en 2024 pour pouvoir observer le même phénomène précise MétéoMédia.

6. L'éclipse totale ne sera pas très longue.

La durée de l'éclipse dépendra de l'endroit où vous vous trouverez, mais elle variera entre 2 minutes et 2 minutes 30. À son apogée, la Lune couvrira complètement le Soleil pendant 2 minutes et 40 secondes top chrono dans l'Illinois, près de la ville de Carbondale.

7. Attention aux bouchons de circulation.

Michael Zeiler, un cartographe d'éclipses, a estimé que le traffic et le temps seront les deux plus grands obstacles pour les astronomes en herbe. Il a analysé la répartition de la population américaine en fonction du réseau routier et la bande d'ombres qui traversera le pays de l'Oncle Sam pour déterminer combien de personnes se rassembleront pour observer le phénomène. Sur les 12,25 millions de personnes qui habitent dans la zone touchée par l'éclipse, il a calculé qu'entre 1,85 et 7,4 millions seront dans le coin le 21 août.

