Le Festijazz de Tremblant s’offre le retour du groupe UZEB

Le Festijazz de Tremblant se prépare à une édition anniversaire qui se déroulera du 2 au 5 août. Occasion pour l'événement musicale de convier les mélomanes à plus de 40 concerts en ville et dans ses environs réunissant 150 artistes d'ici et d'ailleurs.

Le festival frappe fort avec un spectacle gratuit le 5 août mettant en vedette les vétérans UZEB. Le trio jazz-fusion québécois revient enfin sur scène. Tout un rendez-vous sous les étoiles qui s'inscrit dans la foulée de leur tournée R3union marquant ainsi les retrouvailles des membres du groupe après 25 ans d'absence.

Pendant cinq jours, la manifestation se déclinera sur dix sites installés dans le centre du village de Tremblant et ses environs. Viendront s'y produire la trompettiste Rachel Therrien et le pianiste Normand Deveault, suivi des musiciens Joe Sullivan, Jean-Michel Pilc et Steve Amirault.

Côté relève, signalons les présences du Saint-Graal Trio et du Modibo Keita Quintet. Chaque soir, le public aura aussi l'opportunité de rencontrer des artistes confirmés comme Le Montréal Hard Bop 5 et le Joe Sullivan Big Band, formation composée de 17 musiciens

Le trio dirigé par la chanteuse Sonia Johnson et le guitariste Stephen Johnston viendra rendre hommage à Joe Pass et la chanteuse Ella Fitzgerald dont on fête cette année le 100e anniversaire de naissance. Ils seront accompagnés du contrebassiste Rémi-Jean Leblanc.

En clôture, le quintette du saxophoniste François D'Amours qui compte nous transporter dans l'univers jazz funk du génial saxophoniste américain Julian Cannonball Adderley. Il sera entouré de ses fidèles acolytes: Frédéric Darveau à la contrebasse, Jonathan Cayer aux claviers, Maxime Saint-Pierre à la trompette et Massimo Sansalone à la batterie.

Détails sur la programmation: jazzmttremblant.com

