Sports Illustrated lance des maillots pour toutes les tailles

Les femmes qui ne portent pas les tailles habituellement disponibles en magasin (entre les tailel 2 et 14) ont souvent de la difficulté à trouver un maillot qui leur vot bien.

En plus de l'éclairage terrible et des miroirs peu flatteurs dans les cabines d'essayage (un problème que tout le monde expérimente), il a un manque flagrant d'options mode pour les fêtes à la piscine ou à la plage.

Mais ça, c'était jusqu'à aujourd'hui.

Cette année, au SwimMiami - un événement mode axé sur les maillots de bain - Sports Illustrated a lancé pour la première fois une collection de maillots de bain encourageant la diversité corporelle qui non seulement paraissent bien, mais semblent solides également.

"Nous avons très spécifiquement conçu une ligne qui conviendra à un groupe diversifié de femmes, a déclaré l'éditrice de Sports Illustrated spécial maillot, MJ Day. La priorité était l'ajustement, la mode, et l'inclusivité dans les tailles. Dans cette ligne, les options vont des modèles plus modestes et discrets aux plus extravagants, et tous les maillots sont disponibles dans les tailles 2 à 20. Notre objectif est de fournir des options sexy et fonctionnelles qui vous font sentir bien."

Au défilé, Mme Day a affirmé à Today que les gens l'ont approché pour la remercier d'avoir inclus des modèles variés dans la collection, certaines "éclatant littéralement en sanglots".

L'éditrice s'est ouvert à propos de ses propres insécurités en matière de port de maillot cette année. Elle avait publié une photo d'elle-même en bikini sur instagram avec les mots suivants : "C'est drôle que j'aie passé ma vie sur la plage depuis mon enfance et que je ne me sois jamais vraiment sentie confortable dans un maillot de bain. Même à mon plus mince. Nous devons nous aimer dans le présent. Quoi qu'il en soit."

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été adapté de l'anglais.

