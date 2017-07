Montréal reçoit le prix Smart Cities de la FIA

ADVERTISEMENT

La Ville de Montréal a remporté le prix Smart Cities octroyé par la Fédération internationale de l'automobile (FIA), entre autres grâce à sa Stratégie d'électrification des transports.

Le maire Denis Coderre a reçu le prix des mains du président de la FIA, Jean Todt.

«Nous sommes très fiers de cette reconnaissance qui montre que la révolution des transports est définitivement en marche à Montréal. La Ville met tout en place pour maximiser les retombées concrètes suite à ses investissements et ses efforts qui visent à électrifier les transports. Les changements observés ici en faveur d'une mobilité plus durable, plus intelligente et orientée en tant que service trouveront écho ailleurs dans le monde sous l'impulsion du leadership assumé de Montréal», a affirmé M. Coderre.

Le récipiendaire est choisi parmi les villes qui accueillent les courses de la Formule E, dont la finale se déroulera cette fin de semaine dans les rues de Montréal. Celles-ci sont invitées à soumettre des projets de mobilité durable à la FIA.

C'est la première fois que la FIA octroie le prix Smart Cities, offert dans la toute première série de forums du même nom. Plus tôt cette année, Mexico et Berlin ont également été les hôtes du forum Smart Cities.

