L'ancien chef et lutteur professionnel de Kahnawake, Billy Two Rivers, poursuit le musicien Van Morrison pour avoir utilisé son image sans son consentement.

Un texte de Laurence Niosi

Une plainte a été déposée vendredi devant un tribunal de l'État de New York contre l'artiste britannique et la maison de disques Universal.

Billy Two Rivers, aujourd'hui âgé de 82 ans, aurait ainsi découvert « à sa surprise » que la couverture du prochain album de Van Morrison, Roll with the Punches (« Encaisser les coups », en français), reprend une photographie de lui lors d'un combat, lançant son adversaire sur le tapis.

La photographie est « utilisée sans la connaissance ou le consentement de M. Two Rivers », lit-on dans le communiqué envoyé par la firme d'avocats le représentant.

« Il y a des règles pour utiliser des photos pour des raisons commerciales. Il faut le consentement, et il ne l'ont pas demandé », a affirmé vendredi à Radio-Canada son avocat Michael Graif, de la firme new-yorkaise Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP.

Billy Two Rivers poursuit Van Morrison et l'étiquette notamment pour violation du droit à l'image et demande une compensation financière. Le montant est non précisé.

« Il faut distinguer le droit de la photographie et le droit de la personne sur la photo. Par exemple, si vous prenez une photo de Wayne Gretzky, vous ne pouvez pas l'utiliser pour promouvoir votre entreprise ou dans ce cas, votre album », poursuit l'avocat.

L'album de Van Morrison – son 37e –, doit sortir à la fin septembre, mais il est déjà disponible en précommande sur diverses plateformes numériques. La campagne de promotion a par ailleurs déjà été lancée et la photo litigieuse circule abondamment.

L'avocat de Billy Two Rivers affirme qu'il souhaite éviter tout litige. Il n'a pas eu de contact avec le camp Van Morrison ou son entourage.

Contactée par Radio-Canada, la maison de disques Universal affirme avoir reçu la plainte. Elle ne fera toutefois pas de commentaires aux médias.

Billy Two Rivers a été lutteur pendant 25 ans. Sur le ring, il arrivait avec une coiffe de plumes, qu'il enlevait pour dévoiler sa coupe de cheveux mohawk.

Après sa retraite du monde de la lutte en 1976, il a occupé diverses fonctions au sein du conseil de bande de Kahnawake. Il a aussi joué un rôle important pendant les négociations de la crise d'Oka à l'été 1990.