Les nouveautés d'août 2017 sur Netflix Canada

Avis à tous les fans de superhéros, vous serez comblés avec les nouveautés de Netflix Canada!

Plusieurs bonnes séries et bons films seront ajoutés à Netflix en août 2017, dont la première saison de «The Defenders» de Marvel mettant en vedette celle qui joue «Jessica Jones», l'actrice Krysten Ritter et celui qui incarne «Luke Cage», Mike Colter.

Si vous devez rester à l'intérieur lors du prochain mois, Netflix vous proposera aussi la troisième saison de «How to Get Away With Murder», «Fences», «Jackie», «The Man From U.N.C.L.E.» et «Allied».

Évidemment, plusieurs nouveautés produites par Netflix seront aussi lancées.

Découvrez toutes les nouveautés dans notre galerie ci-dessous.

Voici ce qui disparaîtra de Netflix Canada au cours du mois d'août:

«Fantastic Four» - 1er août

«Run All Night» - 2 août

«Ultimate Spider-Man» saison un - 4 août

«American Pie Presents: Band Camp» - 10 août

«Deuce Bigalow: European Gigolo» - 10 août

«Notting Hill» - 10 août

«Sleeping Beauty» - 11 août

«Goodbye To All That» - 28 août

«The Hotwives of Orlando» - 31 août

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.