La nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, a appris une leçon de mode cette semaine. Il ne faut en aucun cas porter du vert à la télévision!

Des vêtements verts à la télévision reproduisent l'effet d'un écran vert qui est utilisé pour recréer des décors en photo ou en montage visuel. Il est simple de superposer des images avec le vert.

C'est exactement ce que l'éditeur de BuzzFeed, Jesse McLaren, a fait jeudi et le résultat est hilarant

Why you never wear GREEN on TV🤗 pic.twitter.com/IsC8TuE3Ei

McLaren a partagé son montage sur Twitter et il a été retweeté plus de 50 000 fois.

Le montage se termine avec une image de Sean Spicer, celui que Huckabee Sanders remplace, sur elle.

D'ailleurs, la nouvelle porte-parole du président américain avait commencé son point de presse avec une note d'humour sur son prédécesseur.

Certains médias américains avançaient que Spicer était pressenti pour participer à l'émission de télé-réalité «Dancing with the Stars».

«Je suis désolée de commencer la période de questions de cette manière, mais je ne peux pas confirmer ou infirmer si Sean Spicer participera à l'émission "Dancing with the Stars", a lancé Huckabee Sanders, ce qui a déclenché un fou rire chez plusieurs journalistes.

At the press briefing, Sarah Huckabee Sanders says she "cannot confirm whether or not Sean Spicer will be on 'Dancing With the Stars'" pic.twitter.com/mLnKVIXsCg