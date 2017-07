ADVERTISEMENT

Chuando Tan a l'air d'un simple modèle dans la vingtaine, tout droit sorti de l'université, avec sa chevelure abondante noire, sa peau parfaite et ses abdos saillants, mais il a en fait... 50 ans! Et les internautes n'en croient pas leurs yeux.

Le secret de son éternelle jeunesse? Il s'entraîne régulièrement, ne prend jamais des bains trop tôt le matin ou trop tard le soir et mange beaucoup de son plat favori : du poulet hainanais (un mets chinois), a-t-il révélé en entrevue avec le DailyMail.

On imagine qu'il ne boit pas d'alcool et ne fume pas non plus...

#Newyear #resolution "I'll be back!" 😂💪 Une publication partagée par CHUANDO - Official Account (@chuando_chuandoandfrey) le 9 Janv. 2017 à 5h48 PST

Le mannequin singapourien a aussi son entreprise de photographie, ChuanDo & Frey, qui fonctionne plutôt bien. Il s'est notamment occupé de la couverture de l'album de Janet Jackson Discipline en 2008 et a récemment photographié des mégas célébrités asiatiques telles que Rosamund Kwan ou Shu Qi.

Depuis que les médias et la Toile ont découvert qu'il était dans la cinquantaine, le nombre d'abonnés à son compte Instagram a explosé. En moins d'une semaine, il a acquis plus de 100 000 abonnés. Il en est aujourd'hui à pas moins de 362 000 et on peut facilement comprendre pourquoi.

Everything you want is on the other side of FEAR. Have a blessed Good Friday ❤️ - 25th Mar 16 Une publication partagée par CHUANDO - Official Account (@chuando_chuandoandfrey) le 24 Mars 2016 à 19h14 PDT

It's beautiful when you find someone that is in love with your mind. Someone that wants to undress your conscience and make love to your thoughts. Someone that wants to watch you slowly take down all the walls that you've built up around your mind and let them in. ❤️ Une publication partagée par CHUANDO - Official Account (@chuando_chuandoandfrey) le 7 Mai 2016 à 16h37 PDT

Guess what ! There's no better reason than to be in a Birthday suit today 😂 🍾🎉🎊🎂 #celebratinglife - 3rd MAR 20:00 Une publication partagée par CHUANDO - Official Account (@chuando_chuandoandfrey) le 3 Mars 2017 à 4h03 PST 17 à 3h48 PST

Polls out, tongue out 😂😂✌️️🇺🇸#damn #whatnext 😂🙈 Une publication partagée par CHUANDO - Official Account (@chuando_chuandoandfrey) le 9 Nov. 2016 à 4h27 PST

GM 👍☀️& GN 👍🌙😜👋🏼 #NYC #gettingcold #damn Une publication partagée par CHUANDO - Official Account (@chuando_chuandoandfrey) le 29 Sept. 2016 à 6h57 PDT

Wassup wif the stoned face 😳😂😂🙈 Nighty night ! ✨🌟⭐️💫 #Kylechandesign #loveinitials Une publication partagée par CHUANDO - Official Account (@chuando_chuandoandfrey) le 31 Mai 2016 à 5h39 PDT

