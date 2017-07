8 bars à jus où se désaltérer à Québec

ADVERTISEMENT

À la fois vitaminé et rafraîchissant, le smoothie est la boisson idéale pour se désaltérer l'été... ou toute l'année! Fruitées, herbacées ou complètement inusitées, ses saveurs n'en finissent plus de nous surprendre. Le smoothie se décline aussi en jus pressés à froid ou encore en bols déjeuners, renouvelant du coup son intérêt.

Originaire de la Californie, le smoothie a rapidement séduit les sportifs québécois et les adeptes d'alimentation santé. Bien que certaines de ces boissons offertes en boutique contiennent du sucre, le smoothie a la réputation d'être aussi bon pour la santé qu'il est beau et coloré pour les yeux. Où le déguster à Québec ? Voici huit adresses pour faire le plein de vitamines à boire!

Blender, bar à jus

Fraîchement ouvert depuis cet été, Blender est le premier véritable bar à jus de la région. Sa spécialité est simple : vous offrir du bonheur liquide au verre ou au bol, à garnir de fruits et de noix à votre choix. On accompagne le tout d'un toast à l'avocat ou d'une pointe de tarte à la lime. Depuis son arrivée sur la rue Saint-Jean, Blender n'arrête pas de faire tourner ses mélangeurs. Certains soirs de festival et de beau temps, la file s'étire jusqu'à l'extérieur!

655, rue Saint-Jean, Québec

La Serre LR

La Serre du Laurie Raphaël, - l'un des plus récents projets du clan du chef Daniel Vézina et de son fils Raphaël -, est assurément à la hauteur du nom. Offrant des plats végétariens ou santé à emporter ou à consommer dans la magnifique petite salle à manger en forme de serre, le comptoir se démarque aussi depuis un an par ses fameux jus pressés à froid. Portant des noms aussi rigolos que Attache ta tuque et Plus vert que chez le voisin, ce sont surtout les saveurs rehaussées par le pressage à froid qui font leur succès. Aussi offerts chez Ômyoga et au Café Sibéria.

117, rue Dalhousie, Québec

Bols et Poké

C'est bien sûr le bol poke qui tient la vedette chez Bols et Poké, la nouvelle adresse la plus branchée de Saint-Jean-Baptiste. Mais on peut également se laisser tenter par les vivifiants smoothies... offerts en bols bien sûr! À essayer : le Mellow Yellow, à base de mangue, de banane et de curcuma. Idéal après l'entraînement ou un lendemain de veille!

545, rue Saint-Jean, Québec

Ma Station Café

Dans le quartier Saint-Sauveur, Ma Station Café est bien sûr réputée pour ses cafés! Mais saviez-vous qu'on y déguste également de délicieux smoothies (à boire sur place ou pour emporter)? À goûter présentement : le monstre vert, à base de céleri et de gingembre. Énergisant! On y retrouve aussi tout un menu pour s'y attabler et y manger en bonne compagnie.

161, rue Saint-Vallier Ouest, Québec

Accommodation Bio

Réputé pour son jus d'herbe de blé pressé sur place, Accommodation Bio est le repère des « granos » de Limoilou, nous dit-on à la blague! On y retrouve un bar à jus et à smoothies, du kombucha en fût et tous les ingrédients sains, connus ou moins connus pour en concocter à la maison. Sans oublier les traditionnels paniers bio qui font courir les urbains chaque semaine de l'été.

1298, 2e Avenue, Québec

Simple Sandwicherie

Pour accompagner les délicieux sandwichs de Simple Sandwicherie, optez pour un vivifiant smoothie à base de fruits frais, de yogourt, d'eau de coco et/ou de produits naturels énergisants. On y retourne cet été pour le tropical South Beach ou encore l'indémodable Detox... juste avant le retour au boulot ou en classe!

3 adresses : 925, rue Mainguy, 2360, chemin Sainte-Foy et 3001, avenue Kepler, Québec

Qui lu crü

Spécialisé dans l'alimentation vivante, le menu du restaurant Qui lu crü à Limoilou compte plusieurs smoothies et jus concoctés pour leur saveur, mais aussi pour leurs propriétés santé, combinant fruits et légumes pressés sur place, du lait de noix et des super-aliments. Vous pouvez même créer votre boisson, selon votre inspiration.

1700, 1re Avenue, Québec

Le Monastère des Augustines

Besoin de vous ressourcer sans quitter Québec ? Faites une pause au Monastère des Augustines, un lieu inspirant, tout comme son restaurant qui est axé sur l'alimentation consciente et santé. En séjour ou pour un repas, des jus et des smoothies frais y sont préparés avec soin et servis pour leurs vertus curatives. Un petit bonheur à boire!

77, rue des Remparts, Québec

