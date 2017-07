Trois détenus filment leur évasion d'une prison de haute sécurité américaine

Cette vidéo spectaculaire d'une évasion est sortie très récemment, plus d'un an après les faits. Elle a été rendue publique par l'avocat de l'un des détenus concernés. Le 22 janvier 2016, trois criminels se sont évadés de la prison de haute sécurité de Santa Ana, à Orange County, en Californie. Ils avaient alors fait la une des médias américains.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article, on croirait les images tout droit sorties de la série Prison Break. Les prisonniers avancent doucement, pas à pas et en silence, de leur dortoir, jusqu'au toit, en passant par les conduits d'aération. Munis d'outils, ils ont découpé des plaques et des barreaux et ont finalement atteint le sommet de la prison, d'où ils sont simplement descendus en rappel. Toute leur évasion est documentée, en photo ou en vidéo.

Alors que l'un des trois évadés s'est rendu de lui-même à la police, les deux autres ont eu le temps de voir un peu de pays avant d'être rattrapés. Ils ont été arrêtés par les autorités seulement une semaine plus tard.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.