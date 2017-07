Sharon Stone n'a rien perdu de son pouvoir de séduction

ADVERTISEMENT

L'actrice Sharon Stone prouve qu'elle est intemporelle et toujours aussi sexy qu'au temps de Basic Instinct dans une nouvelle séance photo pour le magazine masculin GQ Italie.

Sur Instagram, elle a dévoilé les coulisses et, à 59 ans, elle y apparaît dans un look à la fois sexy et rock. Des bottes hautes noires en cuir, qu'une chemise noire, puis des petites culottes en dentelle révélant ses magnifiques jambes et son arrière-train.

Les cheveux judicieusement décoiffés et dans le vent, elle danse langoureusement sur Waterfalls du groupe TLC, les bras dans les airs. Complètement décomplexée, elle semble avoir beaucoup de plaisir et respire le cool. On est séduit.

Parions que les photos - qui seront dans l'édition du mois prochain - seront hallucinantes!