L'«horrible» Justin Trudeau est en couverture du Rolling Stone et Fox News n'est vraiment pas d'accord

Ce n'est pas tout le monde qui est ravi de la présence du premier ministre Justin Trudeau sur la couverture du magazine Rolling Stone. Et selon Fox News, des personnes ont décidé de boycotter l'édition du mois d'août.

La chaîne conservatrice a consacré de nombreux segments mercredi et jeudi à commenter le choix de couverture du périodique américain. Les animateurs ont condamné la décision de mettre en Une le premier ministre canadien et l'ont qualifiée d'antipatriotique.

La collaboratrice Lisa Boothe en a profité pour évoquer la décision du gouvernement canadien de verser 10,5 millions de dollars à l'ancien prisonnier Omar Khadr, traitant Justin Trudeau d'«horrible» pour avoir défendu la compensation financière.

À l'antenne de l'émission The Five, cette dernière a qualifié la déclaration que le premier ministre a livrée plus tôt ce mois-ci d'«embarrassante» et de «stupide».

Le mot-clic #BoycottRollingStone a d'ailleurs fait son apparition sur les réseaux sociaux lorsque le magazine a dévoilé sa nouvelle couverture.

Shame on @RollingStone for supporting @JustinTrudeau who paid millions to a terrorist that killed a U.S. Soldier #BoycottRollingStone https://t.co/dwQZWnTi1q — Vickie Meeks (@VickieMeeks) July 26, 2017

Red voted @realDonaldTrump. Blue will soon be your only market. Hope you have strong sales in Canada, you'll need it. #BoycottRollingStone pic.twitter.com/S40mZKZbpx — Deborah (@Deborah8050) July 27, 2017

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été adapté de l'anglais.