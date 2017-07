Le montréalais Deux Lions a plusieurs nouveautés pour elle et lui!

ADVERTISEMENT

Le joaillier montréalais Deux Lions lançait mardi soir deux nouvelles collections, une d'accessoires réservés aux hommes puis une autre de vêtements unisexes.

Messieurs peuvent maintenant se procurer boutons de manchette, pince à cravate et porte-billets en or vermeil ou en argent sterling en plus des bagues, bracelets et chaînes tous faits à la main et disponibles sur mesure.

La ligne SnackClub Montreal, aussi dévoilée mardi, s'inspire de Miami Vice selon les créateurs. On retrouve notamment des t-shirts amples rose pâle et noir.

Mèche Studios était aussi de la partie et a présenté ses nouveautés. La marque sur les lignes droites et coupes franches dans des teintes pastels (pêche ou bleu de gris), puis du noir et du crème.

Les intéressés peuvent magasiner en ligne sur le tout nouveau site Web de Deux Lions ou se rendre à leur boutique située au 5431, boulevard Saint-Laurent, où on retrouve d'ailleurs le lunetier Voskins et plusieurs designers d'ici comme Mèche, Fabrique 27, Matu, Coveted Basics, Bonvilain, Atelier Wonder, et Lafaille.

Voyez toutes les photos de la soirée de lancement qui avait lieu le 25 juillet: