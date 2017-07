Just for Laughs s’installe en Afrique du Sud

Facebook Just for laughs

Le festival Just for Laughs étend ses tentacules à travers le monde. Après l'organisation d'un festival itinérant en Tunisie et l'ouverture d'une antenne au Maroc, le volet anglophone de Just pour rire s'implante en Afrique du Sud avec Just for Laughs Africa.

La tenue de cette première édition dans le continent noir est prévue pour l'été 2018 à Durban. Aucune date précise n'a encore été communiquée, mais la direction parle du mois de juillet. «La possibilité de profiter de l'expérience de l'équipe Just for Laughs pour mettre en valeur la scène de l'humour africain ne se refusait tout simplement pas», a déclaré par voie de communiqué, Moyikwa Sisulu, directeur de la nouvelle mouture.

Un festival au cœur de la nation de Mandela est l'occasion pour Just for Laughs de s'implanter sur la scène humoristique locale. Hormis la tête d'affiche, Travor Noah, animateur de la très populaire émission The Daily Show, la manifestation sera l'occasion de présenter des humoristes confirmés de l'Afrique du Sud tels John Vlismas, David Kau, Pieter-Dirk Ulys, Riaad Moosa ou Basketmouth. D'autres pays seront aussi inclus dans la programmation avec des représentants du Nigéria, de la Zambie, du Kenya et du Botswana.

«Nous avons déjà mis sur pied des festivals Just for Laughs couronnés de succès en dehors de Montréal, notamment à Toronto, à Vancouver et à Sydney et ne pourrions être plus enchantés par ce nouveau projet en Afrique du Sud», a ajouté Gilbert Rozon, président et fondateur du groupe Juste pour rire.

