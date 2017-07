ADVERTISEMENT

Les rumeurs vont bon train autour du prochain James Bond. Si Daniel Craig semble d'accord pour interpréter de nouveau l'agent 007, plusieurs noms circulent pour la réalisation. Parmi eux figure celui du Québécois Denis Villeneuve.

Dans un article publié mercredi, le site Deadline affirme ainsi que le réalisateur de L'arrivée et d'Incendies fait partie des trois favoris pour prendre la tête du projet baptisé pour l'heure Bond 25. Le Français Yann Demange, qui a fait parler de lui pour le film '71, et le Britannique David Mackenzie (Les poings contre les murs et Comancheria) seraient les deux autres sérieux prétendants.

Selon Variety, Yann Demange aurait toutefois une longueur d'avance. D'autres rumeurs font état de la possibilité de voir Christopher Nolan prendre les rênes du film-événement attendu le 8 novembre 2019.

La date de sortie laisse d'ailleurs planer certains doutes quant à la possibilité pour Denis Villeneuve de succéder à Sam Mendes, réalisateur des deux derniers films de la franchise (Spectre et Skyfall). En effet, alors que Blade Runner 2049 sort début octobre, Dune sera ensuite le grand projet du Québécois.

Daniel Craig aurait dit oui

Les dernières rumeurs concernent également l'acteur qui incarnera James Bond. On a longtemps cru que Daniel Craig allait renoncer à son rôle. « Je préfèrerais briser ce verre et me tailler les veines avec les morceaux », avait-il affirmé à un journaliste du Time Out London, en octobre 2015.

Pourtant, selon le New York Times, l'acteur de 49 ans revêtira bel et bien pour la cinquième fois le costume du plus célèbre des agents secrets. Comme pour chacun des quatre films précédents, Neal Purvis et Robert Wade signeront le scénario.

