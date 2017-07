Caitlyn Jenner comprend finalement la vraie nature de Donald Trump

Caitlyn Jenner soutient depuis longtemps que Donald Trump supporte les droits des personnes LGBTQ. Elle semble pourtant avoir eu une révélation mercredi sur la véritable nature du président américain.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

....Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

....victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

L'ex-athlète et transgenre de 67 ans n'a pas la langue dans sa poche lorsqu'il est question de commenter les propos de Trump, surtout lorsqu'il s'agit de bannir les personnes transgenres dans l'armée américaine. Le président des États-Unis a fait cette annonce choc sur les réseaux sociaux mercredi matin.

Républicaine depuis très longtemps, Jenner a répondu sur Twitter à cette terrible nouvelle ce mercredi après-midi.

There are 15,000 patriotic transgender Americans in the US military fighting for all of us. What happened to your promise to fight for them? https://t.co/WzjypVC8Sr — Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) July 26, 2017

«Il y a 15 000 patriotes transgenres américains qui font partie de l'armée aux États-Unis et qui se battent pour nous. Que s'est-il passé de votre promesse de se battre pour eux?» Caitlyn Jenner

Elle regrette sûrement d'avoir voté pour Trump à l'heure qui l'est.

Cet article est une traduction de l'anglais et apparait dans sa version originale sur le site du HuffPost américain.

