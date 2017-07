Quelles accusations contre l'homme qui a poignardé sa conjointe enceinte?

L'homme qui a poignardé sa conjointe enceinte lundi matin, à Montréal-Nord, comparaîtra à 14 h au palais de justice de Montréal. Les médecins ont pratiqué une césarienne sur la femme, mais le bébé qu'elle portait n'a pas survécu.

La mère, âgée de 33 ans, est dans un état stable. Le suspect devrait faire face à une accusation d'agression armée ou de tentative de meurtre contre sa conjointe, affirme le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Toujours selon les policiers, l'individu pourrait également faire face à des accusations en lien avec la mort de son bébé puisque ce dernier a vu le jour, grâce à une césarienne pratiquée à l'arrivée de la femme à l'hôpital, avant de mourir. Mais, quelles accusations porter contre le suspect pour son rôle dans la mort du bébé?

Bien que les policiers suggèrent des accusations à la lumière des résultats de leur enquête, c'est le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) qui tranchera sur les accusations qui seront effectivement déposées. Une décision qui s'annonce difficile puisqu'elle forcera les procureurs à s'aventurer dans une zone d'ombre du Code criminel canadien.

La mort du bébé relance l'épineux débat sur la définition du fœtus, son existence juridique et ses droits au Canada. Présentement, le fœtus n'a aucun statut légal dans le Code criminel canadien et il ne devient un bébé qu'une fois entièrement sorti du ventre de sa mère.

Selon l'article 223.1 du Code criminel du Canada, « un enfant devient un être humain lorsqu'il est complètement sorti, vivant, du sein de sa mère : a) qu'il ait respiré ou non; b) qu'il ait ou non une circulation indépendante; c) que le cordon ombilical soit coupé ou non ».