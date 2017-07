Linda Raymond via Getty Images

La métropole attire à l'évidence beaucoup de touristes et plusieurs vantent ses tables, son cadre cool et maintenant son côté romantique. Le magazine américain GQ qualifie Montréal comme la parfaite ville où passer un week-end avec sa douce moitié.

La journaliste fait valoir qu'elle est bien plus accessible et moins chère que Paris pour ceux qui habitent sur le continent nord-américain. Elle nomme entre autres les "magnifiques maisons en rangée, les allées vertes, la nourriture vraiment incroyable" et le fait qu'on parle majoritairement français.

Elle spécifie toutefois d'y aller l'été. (On comprend pourquoi)

On y suggère de passer par le Butterblume ou le Myriade pour un café, d'embarquer sur une Bixi et d'emprunter les ruelles vertes, de s'arrêter au marché Jean Talon, au parc Laurier puis à la Pâtisserie Rhubarbe ou encore au glacier Kem Coba. Un verre à la populaire Buvette Chez Simone et un repas au Montréal Plaza.

Beau petit plan, effectivement.