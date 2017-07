ADVERTISEMENT

La Canadienne Vanessa Morgan a été choisie pour interpréter Toni Topaz dans la prochaine saison de Riverdale, la série de Netflix qui s'inspire de l'univers des bandes dessinées Archie.

Toni, qui a fait sa première apparition dans les comics en 2012, est connue pour être la sympathique rivale de Jughead dans les compétitions alimentaires, selon le site des comics Archie.

Leur camaraderie sera transposée à l'écran, alors que Toni fréquentera dans la série de Netflix/CW la même école que Jughead et sera son «confident».

Vanessa Morgan (Toni Topaz) and future 'Riverdale' costar Madelaine Petsch (Cheryl Blossom) attend the Popular X Wildfox Cover Launch Event in Los Angeles on June 12, 2017.

Vanessa Morgan semble visiblement heureuse de faire partie de la série.

«Très excitée!», a-t-elle tweeté.

La deuxième saison de Riverdale sera diffusée à partir du 11 octobre.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été adapté de l'anglais.

